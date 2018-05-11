Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...
Hakan Atilla için özel rapor: Daha az güvenlik bir cezaevine taşınmalı 
Hakan Atilla için özel rapor:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki

(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 'Beslenme ve Diyetetik' sempozyumu

Mustafa KANLIGAZİANTEP,() Gaziantep'te SANKO Üniversitesi '1'inci Beslenme ve Diyetetik Günleri Temel Klinik Beslenme Sempozyumu' düzenlendi. SANKO Hastanesi'nde düzenlenen sempozyum SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı,...

Mustafa KANLIGAZİANTEP,() Gaziantep'te SANKO Üniversitesi '1'inci Beslenme ve Diyetetik Günleri Temel Klinik Beslenme Sempozyumu' düzenlendi. SANKO Hastanesi'nde düzenlenen sempozyum SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, başkanlığında akademisyen ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 2 gün sürecek olan '1'inci Beslenme ve Diyetetik Günleri Temel Klinik Beslenme Sempozyumu'nun ilk gününde, Dünya'da ve Türkiye'de Malnütrisyon önemi ve Beslenme durumunun genel değerlendirilmesinde temel yaklaşımları konuları ele alındı. Sempozyumun açılışında konuşan SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, Beslenme bozukluklarının en önemli etkisinin anestezi olduğunu ifade ederek Ben anestezi kökenliyim. O nedenle beslenme bozuklukları anestezide çok önemli sorunların oluşmasına sebebiyet veriyor. Anestezide kullandığımız ajanların çoğu vücutta proteinlere bağlı olarak taşınmakta olduğu için çok ciddi sorunlar doğabiliyor. Sadece ameliyat esnasında değil, ameliyat sonrasında da oluşan sorunlar hastanın stresine ve kan örneklerine de bağlı olabilir, sadece beslenmesiyle alakalı olmaya bilir dedi. Sempozyum sinevizyon gösterimi ve konu anlatımlarıyla devam etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314