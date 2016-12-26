(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 'akıllı şehir' protokolü

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Enerjisa arasında 'Akıllı Şehir Gaziantep' projesi protokolü imzalandı. 3.6 milyon lira bütçeyle gerçekleştirilecek proje kapsamında, kent merkezindeki Masal Parkı’nda yeni nesil enerji teknolojileri tanıtılacak. Protokol töreni Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Fatma Şahin, dünyada artık kentlerin yarıştığını söyledi. Kalkınmanın artık yerelde başladığına değinen Şahin şunları dedi: "Şimdi şu anda yeni bir dünya düzeni var ve kalkınma yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor ve artık kalkınma yerelde başlıyor. Şehir yarışında rekabeti yönetmemiz lazım ve şehir yarışında insana dokunarak somut bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Kendi rüzgarımızın, kendi jeotermalimizin yeni yeni kıymetini bilmeye başladık. 2004 yılında ben milletvekiliyken Sanayi Komisyonunda çalıştığım dönemde bununla ilgili ciddi sorunlar vardı. Su akıyordu biz bakıyorduk, rüzgar boş yere dönüyordu biz bundan istifade edemiyorduk. Güneş enerjisi konusunda çok ciddi sorunlarımız vardı. O günden bu güne çok ciddi bir şekilde yol aldık. Ama en büyük tüketici şehirler, dolayısıyla önce belediyelerin kendinden başlamak suretiyle bu yenilenebilir enerjide çok ciddi bir manada kendini geliştirmesi ve bu manada çok ciddi yatırım yapması gerekiyor. Bunu hayata geçirmek zorundayız çünkü akıllı şehir deyince; bizim akıl sorunumuz yok fazlamız bile var. Bunu ne kadar iyi kullanacaksınız ? Nasıl koordine edeceksiniz ve bu teknolojiyi ne kadar iyi kullanacaksınız ? Bunu daha iyi başarmamız gerekiyor. Uluslararası literatüre, söyleme ve eyleme daha iyi entegre olmamız gerekiyor. Şu an dünya bunu konuşuyor. Bugün Londra'nın konusuysa, Barselona ve Paris'in konusuysa Gaziantep'in de konusunun bu olması gerekiyor." AKILLI ÇİÇEK SİSTEMİ KURULACAK Enerjisa Genel Müdürü Murat Pınar da yapılacak projenin dünyada daha yeni yer edinmeye başladığını aktardı. Şirket olarak insanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Pınar, proje ile beraber bir çok yeniliğin uygulanacağına dikkat çekerek, "Şebekemizin iyileştirilmesi için son teknolojinin kullanıldığı akıllı şebeke projelerimiz ile hizmet kalitesinde gelişmiş ülke standartlarını Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Proje ile beraber hareket sensörlü ve araçları takip eden ışıklandırma sistemi kullanacağız. Elektrikli toplu taşıma sistemi kullanacağız. Enerji depolama sistemi kurarak enerji alt yapısını geliştireceğiz. Park alanına kurulacak akıllı çiçeklerle ile güneş takip mekanizması olan sistem kuracağız. Bugüne kadar yaptığımız yatırım ve AR-GE projelerimiz ile sektörümüzde öncü çalışmaları hayata geçirmenin gururu ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştireceğimiz, sektöre ve uluslararası çalışmalara örnek nitelik taşıyacak KRİTA projemiz ile bölge sakinlerine en yeni nesil enerji teknolojilerinin kullanım imkanı sunulacak. Projenin sürdürülebilir ve kaliteli enerjinin sağlanması açısından dönüm noktası olacağına inanıyorum" diye konuştu. EPDK Ar-Ge fonuyla yürütülen ve 2018 yılının haziran ayında tamamlanması hedeflenen ve KRİTA adı verilen proje, 3.6 milyon liraya mal olacak. Proje kapsamında, kentteki 100'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı’nda yeni nesil enerji sistemlerine ilişkin uygulamalar yapılacak. Uygulamalar; elektrik altyapısını iyileştirme ve yenileme çalışmaları, park alanında güneş enerjisi üretim sistemleri kurulumu, enerji depolama pilot sistemi kurulumu ve elektrikli şarj altyapısı kurulumunu içerecek. Buna ek olarak park alanı içerisinde gürültü ve hareket sensörlerine sahip akıllı aydınlatma uygulaması da gerçekleştirilecek.