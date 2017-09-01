(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, acemi kasaplar kendilerini yaraladı

Mustafa KANLI- Kadir ÇELİK/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.



Gaziantep'te, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi sokakta veya evlerinin çatısında kurbanlıklarını kesti. Ancak, kesim sırasında çok sayıda kişi yanlışlıkla bıçak ve satır ile el, kol veya bacaklarını yaraladı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralananlar, yakınları tarafından ya da çağırılan ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Acemi kasaplar, acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde de 17 kişi, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaraladı. Yaralanarak hastaneye gelen acemi kasaplar tedavi edilerek evlerine gönderildi. Eşiyle birlikte kurban keserken yanlışlıkla elini kesen Ayşe Cankaya, "Eşime kurbanın derisini yüzerken yardım ediyordum. Bir anlık dalgınlık sonucu bıçakla elimi kestim" dedi.