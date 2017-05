(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 75 engelliye tekerlekli sandalye

GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te, Şahinbey Belediyesi tarafından 75 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi. Şahinbey Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım törenine; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, göreve başladıkları 2009 yılından bu yana her yıl özellikle Dünya Engelliler Günü'nde ihtiyacı olan vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyledi. Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana bin 622 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydederek, şöyle konuştu: "Engelli kardeşlerimiz Türkiye nüfusunun yüzde 12?sini teşkil ediyor. Ancak, daha önce kimse bu insanların farkında değildi. Çünkü dışarı çıkamıyorlardı evlerde hapis gibilerdi. Ellerinde akülü ve manuel tekerlekli sandalyeleri yok. Yollar buna müsait değildi. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz evlerde hapis vaziyetteydi. Ak Parti hükümetleriyle bu işin farkındalığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Engelli kardeşlerimizin maaşları yükseltildi. Bakım ücreti gibi destekler verilmeye başlanınca bu insanların varlığı ortaya çıktı. Engelli kardeşlerimiz daha önce akülü tekerlekli sandalye ala bilmek için yurt dışından gelecek kullanılmış araçların peşine düşerlerdi. Biz bu tür sorunların hepsini ortadan kaldırdık. Şahinbey Belediyesi olarak şuana kadar 521 tane akülü 1088 tane manuel, 13 tane spastik engelli aracı olmak üzere, bin 622 tane aracı her hangi bir talepte bulunmadan engelli kardeşlerimize verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ise, desteklerinden dolayı Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Her yıl çok onurlu bir şekilde ihtiyaç sahibi arkadaşlara dağıttığı yardımcı malzemeler için teşekkür ediyorum. İnsanların medeniyeti kapılarının önünde başlar, kimisi okuluna, kimisi işine gider ve bir şekilde akşam evine döner" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 75 engelliye akülü ve manüel tekerlekli sandalyeleri verildi.