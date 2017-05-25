Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Yardım Gönüllüleri Derneği ve Büyükşehir Belediyesi 600 öğrencinin katılımıyla uçurtma şenliği düzenledi. Alleben Göleti'nde bulunan otopark alanında düzenlenen etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Durdu Yetkinşekerci, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, dağıtılan uçurtmaları uçurarak ve tiyatro gösterisi izleyerek gönüllerince eğlendi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yetkinşekerci, etkinliğe 9 farklı okuldan 600 öğrencinin katılım gösterdiğini söyledi. Etkinliğe kırsal bölgedeki okullardan da öğrenciler getirdiklerini kaydeden Yetkinşekerci, "Yardım Gönüllüleri Derneği'nin sosyal sorumluluk projesi altında yapmış olduğumuz bir program bu. Uçurtma şenliği etkinliği yapıyoruz. Çok güzel olacağına inanıyorum. 9 farklı okuldan 600 öğrenci katılıyor etkinliğimize. Etkinliğimde engelli öğrencilerimiz, çevre illerden gelen öğrencilerimiz ve kırsaldan getirdiğimiz öğrencilerimiz bulunuyor. Bu 600 öğrencimizle burada çok güzel zaman geçiriyoruz" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 600 öğrenci uçurtma uçurdu
Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Yardım Gönüllüleri Derneği ve Büyükşehir Belediyesi 600 öğrencinin katılımıyla uçurtma şenliği düzenledi. Alleben Göleti'nde bulunan otopark alanında düzenlenen etkinliğe; Büyükşehir...
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:51
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