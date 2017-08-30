Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunması ile başladı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler de günün anısına şiirler okudu. Kutlama programı Vali Yerlikaya’nın, Garnizon Komutanı Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte bayram kutlamalarını kabul etmesiyle sona erdi.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 30 Ağustos kutlandı
Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 13:34
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