(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 22 STK'den 'Evet' açıklaması

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te bir araya gelen 22 Sivil Toplum Kuruluşu; 'Gaziantep Anadolu Evet Platformu'nu kurarak referandumda huzur ve istikrar için 'evet' diyeceklerini açıkladı. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Şubesi'nde bir araya gelen STK temsilcileri, 16 Nisan'da yapılacak olan 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' referandumunda 'evet' diyerek destek vereceklerini açıkladı. Platform adına konuşan ASKON Gaziantep Şube Başkanı Hayri Ünal, referandumun Türkiye ve dünya devletleri açısından önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kodları halkın seçilmişler üzerinde egemenliği ve kapsayıcılık üzerine temellendirilmesine rağmen geçtiğimiz 90 yıl seçilmişlerin halkı sömürüsü ve ayrıştırıcılığın temel politikalar olduğu bir düzenle yaşandı. Bu düzen 60, 70 ve 80 darbeleri, PKK, FETÖ, 28 Şubat ve birçok yaşadığımız krizin suni olarak üretilmesine zemin hazırladı. Buna ek olarak, zayıf siyasi iradenin karşı koyamamasıyla, ülkemize büyük acılar yaşattı; derin yaralar bıraktı. Son 15 yılda ise 367 krizi, Gezi kalkışması, 17-25, 6-8 Ekim, hendek siyaseti, terör sarmalı, 15 Temmuz darbe girişimi gibi önceki dönemlerden daha komplike ve organize saldırılar yaşamamıza rağmen, güçlü siyasi irademiz ve cesur halkımız sayesinde bu saldırıları bertaraf ettik." Sistem değişikliğine en uygun zamanın içinde bulunduğumuz zaman olduğunu kaydeden Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önümüzde duran referandum, sandığının sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için büyük öneme sahip olduğunu anlamaktayız. Yeni şekillenecek dünya düzeninde sorumluluğumuz ve hakkımız olan öncü rolümüz için, sistem değişikliğine yönelik en doğru zamanın şu an olduğunu anlıyor, değişikliğin zaruretini savunuyoruz. Türkiye’nin geçtiğimiz 100 yılda tüm yaşadıklarını, son 4 yılda farklı modellerde tekrar yaşamış olması ise, doğru yolda olduğumuzun kuşkuya yer bırakmayan elimizdeki net kanıtıdır. Suni, art niyetli, seçkinleri gözeten bizi germekten ve geriletmekten başka anlam taşımayan tartışmaları görmezden gelerek, medeniyetin beşiği olan bu topraklardan, Anadolu’dan 'evet' diye haykırıyoruz."