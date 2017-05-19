(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 19 Mayıs coşkusu
GAZİANTEP’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı...
19 Mayıs 2017 Cuma 16:02
GAZİANTEP’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Meydanda bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakılıp, İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törenlerde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 19 Mayıs 1919'da yakılan özgürlük ateşinin, TBMM'nin açılması ile birlikte tüm yurda yayıldığını söyledi. Bugünkü özgürlüğün 19 Mayıs'ta yakılan ateşe borçlu olunduğunu belirten Ökkeş Demir, özgürlük ateşinin devam ettirilmesi için Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti. Halk oyunları ve çeşitli sportif gösterilerin yapıldığı törende, 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi.
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