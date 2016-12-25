(Görüntülü Haber) Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi meydanında tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Abdulkadir Yüksel, Mehmet Erdoğan, Ümit Özdağ, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, belediye başkanları, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören alanında bulunan Türk bayrağına Vali Ali Yerlikaya tarafından Gazilik Madalyası toka edildi ve ardından Şehitler Abidesi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi. Abide de şehitler için 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı askerleri tarafından saygı atışı yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından Gaziantep Sanat Merkezi'nde kentin Fransız işgalinden kurtuluşunu anlatan resim sergisi dolaşıldı.