Mücahit YOLCU- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'i kaplayan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi. Suriye'den gelen ve öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, kentte gökyüzünü gri renge bürüdü. Vatandaşların nefes almakta zorlandığı ve görüş uzaklığının düşmesine yol açan toz bulutu nedeniyle sürücüler, trafikte araçlarının hızını düşürerek ilerledi. Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun beklenen yağmurla dağılacağını bildirdi.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'i toz bulutu kapladı
Mücahit YOLCU- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'i kaplayan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi. Suriye'den gelen ve öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, kentte gökyüzünü gri renge bürüdü. Vatandaşların nefes almakta...
10 Mart 2017 Cuma 16:15
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