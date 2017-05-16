(Görüntülü Haber) Gazi Yüzbaşı'ya gençlerden sevgi gösterisi

AĞRI'da Tendürek Dağı bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferit Çimen'e, memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi'nde bir grup genç sevgi gösterisinde bulundu. Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran İlçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde geçen 11 Mayıs günü 2 uzman çavuş şehit oldu, 11 asker yaralandı. Yaralı askerlerden sırtından yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferit Çimen, tedavisinin ardından dinlenmek için memleketi Ereğli İlçesi'ne geldi. Bir grup Ereğlili genç de, ellerinde büyük bir Türk bayrağıyla Yüzbaşı Çimen'in, evinin önüne gelerek sevgi gösterisinde bulunup ''Gazi sen bizim her şeyimizsin'', ''Ereğli seninle gurur duyuyor'' sloganlarını attı. Gazi Yüzbaşı Çimen de, gençlerin yanına gelip, ''Sanki operasyona gidiyormuş gibi duygulandım'' dedi. Ardından gençlerle sohbet eden Yüzbaşı Çimen, ''Ben yüreği vatan sevgisiyle çarpan gençleri severim. Bizler dağlarda, kırsal bölgelerde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizler de buralarda sürdüreceksiniz'' dedi. Grup ziyaretin ardından Çimen'in evinden ayrıldı.