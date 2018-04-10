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(Görüntülü Haber) Gazetecilerden 'saldırıya uğradık' ihbarıyla gelen polislere sürpriz kutlama

Yusuf ÇINAR ÇORUM, () ÇORUM'da gazeteciler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü dolayısıyla polisler için sürpriz bir kutlama yaptı. Park içerisinde saldırıya uğradıklarını belirterek 155'e ihbarda bulunan...

Yusuf ÇINAR ÇORUM, () ÇORUM'da gazeteciler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü dolayısıyla polisler için sürpriz bir kutlama yaptı. Park içerisinde saldırıya uğradıklarını belirterek 155'e ihbarda bulunan gazeteciler, kısa sürede olay yerine gelen polislere pasta kesip, günlerini kutladı. Çorum'un Yunus Emre Parkına giden gazeteciler, buradaki bir kamelyada sürpriz kutlama hazırladı. Polisler için yaş pasta ve içeçek alan gazeteciler, masayı hazırladıktan sonra 155 İhbar Hattı'nı arayarak, Bir habere gelmiştik, bir grup, gazetecileri dövüyor diyerek yardım istedi. Haber merkezindeki polis memuru, ilgili ekipleri anons ederek, Yunus Emre Parkı içerisinde basın mensupları saldırıya uğramış. Yakın ekiplerimiz ivedi bölgeye geçsinö anonsu yaptı. Yapılan anons üzerine bölgeye yunus ekipleri dahil 10'a yakın ekip kısa sürede geldi. Koşarak kamelyaların bulunduğu alana gelen ekipler, gazetecilerin sürprizi ile karşılaştı. Buradaki kamelyada kendileri için hazırlanan ve üzerinde '173. Yılınız Kutlu Olsun' yazılı pastanın üzerindeki mumları üfleyen polisler, jestlerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ufuk Sevindik de parka gelerek, gazetecilerle sohbet etti. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümünü kutlayan basın mensupları, meslekleri gereği birçok konuda polislerle beraber görev yaptıklarını ve her zaman Türk polisinin yanında olduklarını söyledi. Programın sonunda gazetecilerle polisler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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