Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

(Görüntülü Haber) Gazeteciler, otomobilde mahsur kalan kediyi kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () DÜZCE'de basın mensupları, habere giderken otomobilin motor bölümünde mahsur kaldığını fark ettikleri yavru kediyi kurtardı. Aydınpınar Caddesi üzerindeki yaralamalı trafik kazasına giden basın mensupları,...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () DÜZCE'de basın mensupları, habere giderken otomobilin motor bölümünde mahsur kaldığını fark ettikleri yavru kediyi kurtardı. Aydınpınar Caddesi üzerindeki yaralamalı trafik kazasına giden basın mensupları, otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesini fark edince durdu. muhabiri Tezcan Solmaz, aracın kaputunu açarak kediyi aradı. Solmaz, kedinin alta kaçması üzerine bu kez aracı kriko ile kaldırdı. Solmaz, tekrar motorun üst tarafına çıkan yavru kediyi yakalayıp yol kenarındaki evin bahçesine bıraktı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314