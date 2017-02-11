(Görüntülü Haber) Gazeteciler buz tutan Çıldır Gölü’nde 8 kilometre yürüdü

SERHAT Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) davetiyle Ankara’dan Kars’a gelen 18 gazeteci, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde 8 kilometre yürüdükten sonra buz üzerinde kamp kurdu ve geceyi çadırlarda geçirdi. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten SERKA'nın organize ettiği Çıldır Gölü’nde 'medya kampı' etkinliği kapsamında Ankara’da görev yapan Medya Trek Doğa Sporları grubu üyesi 18 gazeteci havayoluyla Kars’a geldi. Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü ile Doğruyol Köyü’ne giden gazeteciler Türk-İş ve Kızılay’ın bağışladığı kıyafet, bot ve kırtasiye malzemelerini köy okullarındaki 250 öğrenciye dağıttı. Daha sonra Gülyüzü Köyü’nden yürüyüşe geçen gazeteciler, sıfırın altında 20 derecede buzlu göl üzerinde 8 kilometre yürüdü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu göl üzerinde güçlükle yürüyebilen gazeteciler akşam saatlerinde Çıldır’ın Akçakale köyüne ulaştı. Göl üzerinde kamp kuran grup, geceyi çadırlarda geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan gazeteciler, daha sonra göl kenarında atlı kızak turu yaptı. Etkinliğe katılan NTV Muhabiri Serkan Kaya, bugüne kadar olmayan bir çalışma yaptıklarını belirterek, “18 kişilik gazeteci grubu olarak hiçbir ekipman kullanmadan gölün üzerinden 8 kilometre yürüdük. Anlatılması çok zor bir deneyim. Herkesin yaşaması lazım ancak buradaki rehberlerden destek alınması gerekiyor. Gece buz üzerinde kamp kurup çadırda kaldık. Bu da benim için yeni bir tecrübeydi" diye konuştu. FOX TV Muhabiri Engin Yılmaz da, grup olarak Çıldır Gölü’nü yürüyerek bir ilki başardıklarını söyledi. Yılmaz, “Çıldır, eşi benzeri olmayan doğa harikası bir yer. Çok farklı faaliyetler yapma şansınız var. Balık avlayabilirsiniz, kızaklara binebilirsiniz, göl üzerinde yürüyebilirsiniz. Donmuş bir göl üzerinde hayatınızda hiç yaşamadığınız tecrübeleri yaşayabilirsiniz. Bölge illerini görmemiş olanları buraları görmeye davet ediyorum" dedi.