Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Gazeteci Oğuz Güven adliyeye sevkedildi

Özden ATİK / İSTANBUL, () DENİZLİ  Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüne ilişkin yayınlanan haber nedeniyle 4 gündür gözaltında bulunan Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven adliyeye sevk edildi.  Cumhuriyet...

Özden ATİK / İSTANBUL, () DENİZLİ  Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüne ilişkin yayınlanan haber nedeniyle 4 gündür gözaltında bulunan Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven adliyeye sevk edildi. 



Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yayınlanan haber nedeniyle 12 Mayıs sabahı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güven hakkında 7 gün gözaltı süresi verilmişti. Ancak Oğuz Güven, bugün saat 16.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Güven, avukatı Tora Pekin ile birlikte soruşturmayı yürüten savcının odasına alındı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246