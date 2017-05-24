(Görüntülü Haber) Gazeteci Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi yazarı Akif Emre, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Akif Emre, dün Beşiktaş'taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucue hayatını kaybetmişti. Emre için bugün ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Yeni Şafak Gazetesi yöneticileri ile ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi Emre'nin eşi Dürdane Emre ve çocukları Taha, Selçuk, Benginur taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından Emre için cenaze namazı kılındı. Emre'nin cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.