(Görüntülü Haber) Ganos Dağı'ndaki yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle Ganos Dağı'ndaki Kartaltepe Tabiat Parkı'na, yaban hayvanları için yem bırakıldı. Tekirdağ'da 10 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk hayatı ve doğadaki hayvanları olumsuz etkiledi. Tekirdağ Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Ganos Dağı'ndaki Kartaltepe Tabiat Parkı'nda yiyecek bulmakta zorlanan tilki, çakal, yaban domuzu, tavşan, gibi yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı. Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, son yılların en sert kış mevsimlerinden birinde olduklarını belirterek, şöyle dedi: "Son yıllarda göremediğimiz kış şartları yaşamaktayız. İlimizde ve bizim de görev alanımız içerisinde bulunan av ve yaban hayatı destekleme çalışmalarımız bu süreçte devam ediyor. İlimizde özellikle Kartaltepe Tabiat Parkı ve Saray İlçesi'ndeki Çamlıkoy Tabiat Parkı ve çevresindeki yaban hayvanlarını destekleme anlamında çalışmalarımız var. Çünkü malumunuz soğuk hava şartlarında diğer bütün canlılar olduğu gibi av ve yaban hayatı da etkilenmekte." Yaban hayvanlarının sert kış şartlarından olumsuz etkilenebileceklerini ifade eden İnal, şöyle devam etti: "Bu etkileri minimuma indirmek amacıyla yoğun popülasyonların olduğu bölgelerde özellikle, ormanlık alanlarda, gölet kenarlarında, sulak alanlarda karma yem, fırın artıkları, sap, saman veya kasap atıklarını bu hayvanlara beslenme ve destekleme anlamında dağıtımını yapıyoruz, desteklemesini yapıyoruz. Telef olmalarını engellemek istiyoruz. Çünkü amacımız yaban hayatını desteklemek ve bu popülasyonların minimum zarar görmesini sağlamak bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor." Yaban hayata bırakılan yiyeceklerden genellikle, tilki, çakal, yaban domuzu, tavşan gibi yaban hayvanlarının faydalandığını aktaran Gökay İnal, kuşlar içinde karma yem denilen buğday, arpa ve mısır gibi tahılların karışımından oluşan yemlerin bırakıldığını söyledi.