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(Görüntülü Haber) Galatasaray Adası'nda yıkım (1)

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/iSTANBUL, ()  İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda  bu sabah erken saatlerde yıkıma başlandı.   Saat 05.00 sıralarında Galatarasay Adası'na Heybelida Çıkartma gemisiyle...

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/iSTANBUL, ()  İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda  bu sabah erken saatlerde yıkıma başlandı.


 

Saat 05.00 sıralarında Galatarasay Adası'na Heybelida Çıkartma gemisiyle bir iş makinesi getirildii ve adanın  kapalı alanında yıkıma geçildi. Yaklaşık 2 saat sonra iş makinesinde çıkan bir teknik arıza nedeniyle yıkıma ara verildi. Adadaki restoran çalışanları malzemelerini, eşyalarını dışarıya çıkardı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı yıkımda  polis ve zabıta ekipleri ile  deniz polisi de önlem aldı. Yıkım çalışmalarının bugün tamanlanması planlanıyor.

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