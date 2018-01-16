Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Galata köprüsü üzerinde Haliç ve Boğaz tarafında alışkın olduğumuz olta balıkçıları tramvay raylarının arasına girdi. Karaköy ve Eminönü'nü birbirine bağlayan Galata köprüsü üzerindeki tramvay rayları arasından denize saldıkları olta ile balık tutanlar dikkat çekti. Bu kişilerin köprü üzerinde yer bulamadıkları için mi yoksa başka bir sebepten mi orayı tercih ettikleri anlaşılamadı. Rayların arasından yapılan balık avında bolca kefal çıktığı görüldü. Tramvayın geçişi sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
(Görüntülü Haber) Galata Köprüsü'nde tramvay rayları arasında balık avladılar
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Galata köprüsü üzerinde Haliç ve Boğaz tarafında alışkın olduğumuz olta balıkçıları tramvay raylarının arasına girdi. Karaköy ve Eminönü'nü birbirine bağlayan Galata köprüsü üzerindeki tramvay rayları...
16 Ocak 2018 Salı 13:26
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