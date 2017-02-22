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(Görüntülü Haber)Gaizantep'te, Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı 2

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı' yapıldı. Toplantıya bölgedeki 10 ilin valisi, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanları...

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı' yapıldı. Toplantıya bölgedeki 10 ilin valisi, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı. Türkiye'de genelinde 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği sistemi referandumda, güvenlik önlemleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın düzenlendiği, 'Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantıları'nın 5'incisi Gaziantep'te yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra; Gaziantep, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Malatya valileri, Emniyet Müdürleri ve Jandarma komutanları katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplantıda referandum öncesi ile oy verme ve sonrasında bölgede alınması gereken güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü belirtildi.

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