(Görüntülü Haber) Gabon'dan getirilen 3 FETÖ'cü adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in, FETÖ'nün orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik 10 Nisan'da yaptığı operasyonla Türkiye'ye getirdiği 3 kişi, adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün Gabon yapılanmasında yönetici olan Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in operasyonuyla gözaltına alınarak 10 Nisan'da Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Şüphelilerin üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 92 bin lira) ve elektronik haberleşme cihazları bulunmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 9 günde sorguları tamamlanan Özpınar, Akbaş ve Demirönal sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. FETÖ OKULLARINDA GENEL DİREKTÖRDÜ Şüphelilerden Osman Özpınar'ın örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı belirlenmiş, hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kaydı bulunuyordu. Özpınar'ın, Gabon'un başkenti Librevil'deki 'Uluslararası Türk Gabon Okulu' müdürü olarak görev yaptığı ve 2017 yılı Mayıs ayı itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren 'Işık Akademileri' (Light Academy) adlı örgüt yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü pozisyonunda görev yaptığı öğrenildi. OKUL MÜDÜRÜYDÜ Gözaltına alınan Adnan Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlamasıyla aldığı tutuklama ve yakalama kararı bulunuyordu. Demirönal'ın, FETÖ'nün Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda 'Ecole Privée International Turco-Gabon' müdür olarak görev yapıyordu. AVRUPA'DAN AFRİKAYA PARA TRANSFERLERİNİ YÖNETİYORDU Şüphelilerden, İbrahim Akbaş'ın örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı belirlenmiş, hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan arama ve yakalama kaydı bulunuyordu. Akbaş, Gabon'da 'Işık Okulları'nın Genel Müdürlüğü'nü yaparken, örgütün Avrupa'dan Afrika'ya yaptığı para transferi faaliyetini yönettiği ileri sürülmüştü.