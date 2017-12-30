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(Görüntülü Haber) Futbol takımı yararına geleneksel hindi ödüllü okey turnuvası

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla 40 yıldan bu yana her yılbaşında düzenlenen okey turnuvasında bu yıl da 1'inciye canlı hindi, 2, 3 ve 4'üncüye de kesilmiş...

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla 40 yıldan bu yana her yılbaşında düzenlenen okey turnuvasında bu yıl da 1'inciye canlı hindi, 2, 3 ve 4'üncüye de kesilmiş hindi edildi. Zonguldak 2. Amatör Lig'de mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla yapılan okey turnuvasının 40'ıncısı bir restoranda gerçekleştirildi. 60 kişinin kulübe bağış yaparak katıldığı turnuvanın ilk 3 gününde finale kalan 4 kişi belirlendi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen finale, masanın kenarındaki sandalyeye konulan canlı hindi renk kattı. Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda Ahmet Ardıç birinci, Yasin Dursun ikinci, İsmail Hasdemir üçüncü ve Türker Kapkaç dördüncü oldu. Ahmet Ardıç, turnuvaya katılanların alkışları eşliğinde hediye edilen canlı hindiyi aldı. Dereceye giren diğer 3 yarışmaya kesilmiş hindi hediye edildi. Turnuvanın her yıl başı öncesi dost ve arkadaşları bir araya getirdiğini ve amatör kulübede destek sağladığını belirten Ahmet Ardıç, "Tersanespor'un her yıl geleneksel olarak düzenlediği hindi turnuvası bu yıl da coşku içerisinde geçti. Birlikte olmak derken amaç sadece spora destek olmaktı. Taş okeyi oynadık ama kumar oynamadık. Yardımlaşma yaptık" dedi.

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