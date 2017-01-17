Hasan YILDIRIM - Özgür EREN, İstanbul 30 - 35 yaşlarında bir erkek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Giysilerinden kimliğini belirleyecek belge çıkmayan cansız beden denizden çıkarılıp Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Edinilen bilgiye göre bir kişinin köprüden atladığı yolunda bilgiye ulaşan polis, Deniz polisi vasıtasıyla danizde arama çalışmalarına başladı. 30 - 35 yaşlarında bir erkeğe ait cansız beden karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı incelemenin ardından cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaşamına son veren kişinin giysilerinde kimliğini belirleyecek bir belge çıkmadı
(Görüntülü Haber) FSM'DE İNTİHAR
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN, İstanbul 30 - 35 yaşlarında bir erkek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Giysilerinden kimliğini belirleyecek belge çıkmayan cansız beden denizden çıkarılıp Adli Tıp Kurumu'na...
17 Ocak 2017 Salı 16:15
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