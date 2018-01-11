(Görüntülü Haber) Fransa'dan geldi, Alaşehir'de istiridye mantarı üretti

FRANSA'da doğup, büyüyen Haldun Koca (38), babasının memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde istiridye mantarı üretimine başladı. Fransa'da, inşaatlarda ustabaşı olarak çalışan, Alaşehirli ailenin oğlu Haldun Koca, bir süre önce Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya karar verdi. Türkiye'de iş kurmak amacıyla araştırmalara başlayan Koca, internetteki araştırmaları sonucunda mantar üretimine karar verip, planlarını bu yönde yaptı. Evli ve 3 çocuk babası Koca, 1 yıl önce Alaşehir'in Barış Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde 1500 metrekarelik bir iş yerini kiralayıp, mantar üretimi yapmak için hazırlıklara başladı. Koca, 25 bin TL'lik yatırım yaparak, 1000 torba ile 1 ay önce başladığı mantar üretiminde ilk mahsulünü aldı. Koca, ürettiği 2 bin 500 kilogram mantarı Alaşehir ve İzmir'de pazarladı. Pazar payının yüksek olması nedeniyle üretimini 3 kat artırmayı hedeflediğini belirten Koca, "Satışlarımda ilk başta tereddütlerim vardı. Ancak, korktuğum olmadı. Mantarın piyasası açık. Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, teknik konularda destek oluyor. Bundan sonraki iş yeri genişletme çalışmalarımda da destek olacaklarını belirttiler. Halen hazır kompost kullanıyorum. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kompost yapımı kursları düzenlenecek. Bu kurslara katılarak, kendi kompostumu üretmeye çalışacağım" diye konuştu. ET KADAR PROTEİNLİ İstiridye mantarının et kadar proteinli olduğuna dikkat çeken Haldun Koca, "Kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarına iyi gelir. Antioksidandır. B vitamini ve demir bakımından zengindir. İlaç gibidir. Zaten ilaç sektöründe kullanılıyor. Ürettiğimiz mantarlar, kilosu 10 liradan piyasada satılıyor" dedi. Koca'nın üretim alanında incelemelerde bulunan Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş de üzüm üretimine alternatif mantar üretimini genişletme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Koca'nın kendi gayretleri ile mantar üretimine başladığına vurgu yapan Memiş, "İstiridye mantarı yetiştiriciliği konusunda teknik destek olarak kendisinin yanındayız. Özellikle bu işin püf noktası olan kompost yapımında da eğitimlerle vereceğiz. Koca'nın böyle bir çalışmayı kendi gayretleriyle yapması bizleri sevindirdi. Bundan sonraki mantar yetiştiriciliğinde de kendisiyle birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.