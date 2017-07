(Görüntülü Haber) Frame Suites Bodrum, özel kokteyle tanıtıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, Hataylı kardeş iki işadamı tarafından 55 milyon euro yatırımla bir süre önce yapımına başlanan 16 blokta 60 rezidansın yer aldığı Frame Suites Bodrum, düzenlenen kokteyle tanıtıldı. Gümbet Mahallesi, Asarlık Mevkii'ndeki Adnan Menderes Caddesi'nde 10 bin 600 metrekarelik arazi üzerinde, Vithome İnşaat Limited Şirketi tarafından hayata geçirilen Frame Suites Bodrum'un tanıtımı için düzenlenen kokteyle, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Antakya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Vithome İnşaat Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Yağcıoğlu, kardeşi Osman Yağcıoğlu, projenin yapıldığı arazinin sahibi Turan Eriş ve yaklaşık 400 davetli katıldı. ÜÇ CEPHESİ DENİZİ GÖRÜYOR Bodrum'un merkezinde, denize sıfır konumu, manzarayı kesintisiz veren boydan boya camları, güçlü teknolojisi, altyapısı ve şehrin ruhu ile harmanlanan mimarisi ile Bodrum tutkunları için hazırlanan projedeki rezidansların üç cephesi de deniz görüyor. Vithome İnşaat Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Yağcıoğlu, sonsuz maviliklerin hükmettiği eşsiz manzarası ile dikkat çeken 3+1 Flat, 3+1 Dubleks ve 2+1 Flat dairelerin yer aldığı projede ev sahibi olanlara, özel plajda yazın ve güneşin tadını çıkarabilecekleri gibi, kışın kapalı havuzda yüzüp, Türk hamamı ve sauna ile günün yorgunluklarını atabilecekleri, yılın 12 ayı boyunca sınırsız lüksün tadını çıkartabilecekleri bir yaşam vaat ettiklerini söyledi. "DOĞAL MALZEMELER KULLANILDI" Frame Suites Bodrum'un, Bodrum'da hayata geçirdikleri ilk projeleri olduğunu belirten Halit Yağcıoğlu, 20 yılı aşan tecrübe ve birikimlerini, ekip ruhu ile harmanlayarak bu projeyi taçlandırdıklarını söyledi. Yağcıoğlu, şöyle dedi: "Proje için bir araya gelen mimarlar, hissettikleri heyecanı, farklı bakış açılarını, tecrübe ve mimari estetiklerini Frame Suites'e yansıttı. Detayları önemseyerek, özenli çizgiler ve kaliteli malzemeler ile siz ve sevdikleriniz için eksiksiz bir yaşam alanı tasarladık. Her detayı ile ruhunuza hitap eden Frame Suites Bodrum Projesi'ni gururla sizlerin beğenisine sunuyoruz. Bütün dairelerin ortak özelliği tam deniz manzaralı olması. Yani tüm denizi ayağınızın altında hissedebileceğiniz bir proje. Zaten isminde de 'Frame Suites' dediğimiz bu. Deniz görüntüsünü bir çerçeve içerisinde tüm dairelerden göreceksiniz. Kendinizi denizin üzerinde hissedeceğiniz çok özel bir proje oluştu. Tüm dairelerde akıllı ev sistemi bulunmakta. Yerden ısıtmalı daireler tamamen doğal mermer ve ahşap gibi malzeme kullanılarak oluşturuldu." Yağcıoğlu, projenin tam olarak önümüzdeki yıl biteceğini kaydetti. "12 AY HUZURLU YAŞAM İÇİN PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK" Konuklara Hatay yöresine özgü lezzetlerin ikram edildiği kokteylde konuşan Frame Suites Bodrum'un hayata geçirildiği arazinin sahibi Turan Eriş de son yılların trendi olan 12 ay huzur içinde yaşama talebinin artması üzerine bu çok özel projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Eriş, "Projede hem kış, hem de yaz için her türlü standardı düşündük. Özel havuzu ile plajı ile her şey projede en ince detayına kadar yer alıyor. Bu imkanı sağlarken de tüm Akdeniz ve Bodrum mimarisinin teknoloji ile harmanladık. Bu çok özel bu projeyi hazırlarken çok özel bir amacımız vardı. Bu projeden ev alıp, yaşamını devam ettirecek kişilerin ne kadar çok paraları olursa olsun, daha kaliteli olanı almaları için gereken her tür fırsatı tanıdık" dedi. "LOKASYON OLARAK ÇOK İYİ" Konuklara biten villaları gezdiren ve proje hakkında bilgi veren Frame Suites Bodrum Proje Müdürü Halil İbrahim Ciğerli de Bodrum'un doğal dokusunu bozmadan mevcut iki eski oteli yıkıp, yerinde böyle yeşil, çevreci bir proje yarattıklarını söyledi. Halil İbrahim Ciğerli şunları söyledi: "Projede 80, 170 ve 340 metrekare büyüklüklerde farklı suitlerimiz var. Bodrum için gerçekten çok farklı, ileri düzeyde akıllı ev sistemleri ile yapılmış bir projeyi hayata geçirndik. 7-8 kişilik bir mimari ekiple çalıştık. Projemiz, en son deprem ve inşaat tekniklerine uygun olarak yapıldı. Bu nedenle çok kaliteli, inanılmaz derecede güçlü binalar. Bodrum'un tam merkezinde bir yerde diyebiliriz. Bir tarafa baktığınızda Bitez, diğer tarafa baktığınızda Gümbet Koyu'nu görüyorsunuz. Tam iki mahallenin sırtında olan bir noktadayız. Lokasyon olarak çok iyi, Bodrum merkezine beş dakika mesafede. Hastaneler, okullar ve AVM'ler başta olmak üzere bütün çevreye yakın. Bu nedenle Bodrum'un yeni bir trend olan caddede değil yeni bir yerleşim yerindeyiz. Hayatın merkezi, yaşamın merkezindeyiz." Projeyle ilgili detaylı bilgilere 'www.framesuites.com' adresinden ulaşılabileceğinin belirtildiği Frame Suites Bodrum'un tanıtım kokteyli, mini klasik müzik konseri ile devam etti.