(Görüntülü Haber) Food Product 24'üncü kez açıldı

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA () ANFAŞ'ın bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), ANFAŞ Expo Center'da başladı. 1000'in üzerinde yerli ve yabancı markanın katıldığı fuarda 21 ülkeden alım heyetleri bulunuyor. Bu yıl 24'üncü kez kapılarını açan ANFAŞ Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı açıldı. 15-18 şubat tarihleri arasındaki fuarın açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antal Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Badak, tüRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve sektör temsilcileri katıldı. ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, 24'üncüsü düzenlenen fuara bu yıl 4 farklı ülkeden 1000'in üzerinde markanın katıldığını söyledi. Fuarda 21 farklı ülkeden ise alım heyetleri bulunduğunu belirten Murat Özer, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, TÜROFED, AKTOB, ATSO, MÜSİAD, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Akdeniz Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun fuara destek verdiğini kaydetti. Murat Özer, fuara yurtdışından Azerbaycan, Dubai, Kosova, Tunus, Filistin, Suudi Arabistan, Kazakistan, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Almanya, Belçika ve Hollanda'dan hem Türk hem de yabancı gıda sektörü ve market zinciri bulunan işadamlarının katıldığını dile getirdi. GIDA VE İÇECEK İNSANLIĞIN EN ÖNEMLİ MESELESİ Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gıda ve içeceğin insanlığın en önemli meselesi olduğunu belirterek, "İnsanlık var olduğu sürece de gıda, içme ihtiyacı var olacak. Hiç modası geçmeyen, eskimeyen bir ihtiyaç. Antalya hem gıda üretiminde hem tüketiminde çok önemli bir şehir. Hem üretiyor ihraç ediyoruz, hem de kentteki büyük turizm potansiyeliyle gıda ve içecek tüketicisiyiz. O nedenle bu fuarın Antalya'da düzenlemesi bir tesadüf değil. Çeyrek asırdır ANFAŞ bunu düzenliyor ve bugün artık uluslararası bir konuma dönüşmüş durumda. Bu şehir artık kongre ve fuarda o büyük turizm konaklama potansiyelinin yanında o muhteşem altyapı üzerinde kongre ve fuar turizmini daha ileriye taşımamız lazım. ANFAŞ gerçekten muhteşem salonları olan kongre merkezine dönüştü. Bu şehir fuarcılığı geliştirilebilir ve kongrede de Avrupa'nın en büyük merkezlerinden biri artık Antalya. Şuanda pek kullanamasak da böyle bir imkanı var. Fuar ve kongrede mutlaka daha çok iddialı olmalıyız ve daha çok emek vermemiz lazım" dedi. ULUSLARARASI FUARCILIKTA MARKA HEDEFİ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, turizmdeki en önemli hedefin sezonu 12 aya yaymak ve turizmi çeşitlendirmek olduğundan bahsederek, "Turizmi 12 aya yayma hedefimizdeki en önemli unsurlardan biri kongre ve fuar turizmi. Uluslararası fuarcılıkta da ANFAŞ'ı bir marka haline getirmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle 12 ay ve özellikle kış aylarında Antalya'da turizm canlılığını geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. DÜNYA KARNINI DOYURMAK ZORUNDA Hızla artan dünya nüfusunun karnını doyurmak zorunda olduğuna işaret eden ATSO Başkanı Davut Çetin, "45 yıl önce 4 milyar düzeyindeki Dünya nüfusu bugün neredeyse ikiye katlanarak 7,5 milyara ulaşmış durumdadır. Bir taraftan da ortalama yaşam süresi uzamaya devam etmektedir. Sayısal olarak artan ve daha uzun yaşayan nüfusa paralel olarak da gıda sektörü de büyüyor, değişiyor. Her sektörde olduğu gibi gıda sektöründeki işletmeler de hayatta kalmak, büyümek, gelişmek için teknolojiyi yakından izlemek, verimli üretmek, ambalaj sistemlerini, dağıtım ağını, lojistiğini doğru planlamak zorundalar. Dev firmaların yer aldığı küresel rekabet içerisinde, Türkiye'nin en fazla ilerleyebileceği, en avantajlı olduğu sektörlerimizden birisinin de gıda sanayi olduğuna inanıyorum. KOBİ'lerimiz ayakta kalabilmek, büyüyebilmek için kendilerini bu zorlu pazarda kalite ve standartlardan ödün vermeden doğru noktalara konumlandırmak durumundalar. Food Product fuarı işte bu konulardaki gelişmeleri görmek, dünya devleri ile rekabet edebilmek, küresel ekonomik gelişmeleri yakından izlemek noktasında son derece önemli fırsatlar sunmaktadırlar" dedi. FUARCILIK ALGIYI KIRIYOR Turizm sektör olarak bu sene önemli beklentiler içinde olduklarını dile getiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmin Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden ve fuarcılığın da bu sektörün en önemli ayaklarından biri olduğunu kaydetti. Ülkemizin de bu dönemde basında da belirli bir kıskaç içinde olduğu ve deniz-kum-güneş dışında birşey yapılmadığı şeklinde bir anlatım olduğundan da bahseden Osman Ayık, fuarcılığın bu algının kırılması açısından önemi olduğunu söyledi. Fuar ve kongre turizminde Antalya'nın diğer şehirlere göre altyapısıyla önemli bir avantajı bulunduğuna da değinen Ayık, Antalya'nın İstanbul'dan sonra dünyaya entegre olmuş ulaşım anlamındaki yegane şehirlerden biri olduğunu dile getirdi. GASTRONOMİNİN ÖNEMİ AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ANFAŞ'ın Antalya'nın fuar ve kongre şehri olması açısından önemine vurgu yaparak, kış aylarında şehir ekonomisine katkı sunması ve yeni pazarlara açılması bakımından katkılarına değindi. Dünya turizm trendlerinde yiyecek ve içeceğin mühendislik konumuna dönüştüğüne de vurgu yapan Erkan Yağcı, dünyada turizm çeşitliliği açısından gastronominin önemini artırdığını ve Food Product ile Antalya ve Türkiye'nin de gastronomi turizminde anılma fırsatı yakaladığını dile getirdi.