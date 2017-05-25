(Görüntülü Haber) Foça'da balıkçılığın geleceği tartışıldı

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir () İZMİR'in Foça İlçesinde, balık tür ve sayılarının arttırılmasına amacıyla Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı düzenlendi. Phokaia Lions Kulübü, Foça Belediyesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, ve Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi işbirliğiyle Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Foça Kaymakamı Ali Çetin, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (SÜRKOOP) Ramazan Özkaya, Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD 118 R Federasyonu Seçilmiş Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, Foça İlçe Turizm Müdürü Samir Büyükkaya, Foça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sertan Koç, Sahil Güvenlik Bot Komutanları ve personeli, Lions Kulübü üyeleri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Tokaç'ın yaptığı ilk oturumda Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu, Prof. Dr. Celalettin Aydın, Prof. Dr. Ali Kara; Prof. Dr. Tuncay Kınacıgil'in moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise Doç. Dr. Ali Ulaş, Doç. Dr. İlker Aydın ve Foça Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi sorumlularından Esra Kartal konuşmacı olarak yer aldı. Oturumlarda konuşmacılar Balıkçılığın Tarihçesi, balıkçılığın Dünya ve Türkiye'deki Gelişim Süreci, Büyük ve Küçük Ölçekli Balıkçılık, Sürdürülebilir Balıkçılık, Doğal ve Yapay Resifler, Yayılımcı Türler ile Balıkçılığa Etkileri ve Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi konularında bilgilendirmeler yapıldı. "BU YASAKLARLA FOÇADA BALIKÇILIK YAPILAMAZ" Panel şeklinde devam eden öğle bölümünde Prof. Dr. Adnan Tokaç, Prof. Dr. Tuncay Kınacıgil, Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü temsilcisi Mehmet Gündoğdu, SÜRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya ve Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin yer aldı. Sürdürülebilir Foça Balıkçılığı'nı konu alan panele Foça'da balıkçılığı yapılamaz hale getirdiği iddia edilen yasaklar ve sorunlar damga vurdu. "FOÇA BALIKÇISI YEDİ KOCALI HÜRMÜZ GİBİ" Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Kınacıgil'in balık neslinin devamı, tür ve sayılarının artması için endüstriyel gırgır balıkçılığında yasakların iki ay daha uzatılması, trolde bir ay daha öne çekilmesini önerdiği konuşmasının ardından söz alan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ Foça balıkçısının bürokrasi açısından yedi kocalı hürmüze döndüğünü, Askeriye, Liman Başkanlığı, Foça Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakanlık döngüsünde boğulduğunu söyledi. Başkan Demirağ, "Bizim balıkçıların avlanacağı bölgede neredeyse yüzmek bile yasak. Ama büyük gırgır tekneleri gelip burada avlanır. Herkesin kendi bölgesinde avlanması gerekir. Bergama Garajı'na Foça otobüsünün girmesi mümkün değil, ama Foça denizlerine bütün büyük teknelerin girmesi serbest. Tur tekneleri kendi işini yapmalı. Önüne gelen tekne alıp balık avına müşteri götürmemeli" dedi. "ASKERİ SAHALARDAN GEÇME YASAĞI FACİA YARATABİLİR" Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin de küçük balıkçının eşit şartlarda avlanmak istediğini vurgulayarak başladığı konuşmasında askeri sahalardan geçiş yasağının facialara davetiye çıkardığını söyledi. Çetin, "Benim küçük balıkçım 6 metrelik teknesiyle 1 saatte gidebileceği yolu, eskiden 500 metre iken şimdi 1.5 deniz miline çıkarılan askeri yasak bölge nedeniyle denizlerle boğuşarak 6 saatte gidiyor. Bize buralardan geçiş hakkı verilsin. Balıkçım ağlarını bırakıyor ama 4 -5 parça olarak limana dönüyor. Burada hem otokontrol hem denetim eksikliği var. Foça'da bir ev alan bir de tekne alıyor. Deniz tekne çöplüğü oldu bağlayacak yer yok. Paskalya turizmine karşı değiliz ama onu Foça balıkçısı yapmalı. Avrupa Birliği'ne uyum diye getirilen misina ağları bize yasak, iç sulara serbest, Avrupa'ya serbest" diye konuştu. "OTELCİ TAŞLAR ASKER KOVALAR YASAKLAR BAĞLAR" Son bölümde söz alan balıkçılarda sorunlarını ayrıntılarla ortaya koyarak çözüm istediler. "Bütün yasaklar küçük balıkçılar içindir. Bir yerde avlanmaya gidersin, otelci taşlar. Rotan üzerindeki yasak bölgeden geçemezsin asker kovalar, ceza yersin. Gırgır tekneleri etrafı sarar ağ atamazsın. Liman içi ÖÇK ve SİT. Gırgır tekneleri avdan dönmüştür. Bağlayacak yer bulamazsın. Yasaklara biz uyarız başkaları uymaz " diyen balıkçılar av yasağı sürelerinin uzun tutulmasının da kaçak ve şebeke avcılarının ekmeğine yağ sürmek anlamına geldiğini öne sürdü. "LİMAN BAŞKANI'NIN EVİ TAŞLANDI, BİR DEKONT İÇİN MENEMEN'E GİDİYORUZ" Foça'lı balıkçılardan Şevki Avcı Foça'da bir Liman Başkanı'nın yasa dışı avlanan kişiler tarafından evinin taşlanması sonrası, kendisinin ve ailesinin can güvenliği için atama isteyerek gittiğini hatırlattı. Avcı, bu çağda bürokrasinin ilkel bir duruma da sebebiyet verdiğine dikkat çekti. "Foçalı balıkçı harç yatırmak için Menemen'e gitmek zorunda. Çünkü anlaşma yapılan bankanın Foça'da şubesi yok. ATM'den, internetten, e-devletten para yatırma kabul edilmiyor. Islak imzalı dekont için tüm balıkçılar Menemen'e gidip harcını yatırmak zorunda kalıyor" dedi. Tüm gün devam eden çalıştay sonunda Phokaia Lions Kulübü ve Foça Belediyesi yetkilileri konuşmacı katılımcılara teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.