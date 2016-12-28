(Görüntülü Haber) Flamingo cenneti için koruma önlemi çağrısı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde onlarca kuş ve balık türünün yaşadığı Tuzla Sulak Alanı'na göç ederek gelen flamingo sayısı 8 bini aştı. Bölge halkı ve hayvanseverler, kaçak avcılara dikkat çekip kuş cenneti olarak adlandırılan bölgenin korunması için yetkilileri göreve çağırdı. Milas'ta yaşayan hayvanseverler, onlarca kuş ve balık türüyle birlikte yemlenerek konaklayan flamingolardan bazılarının kaçak avcılıkla öldürüldüğüne, bazılarının ise elektrik tellerine çarparak yaralandığına dikkat çekti. Tabloları aratmayan güzelliklerin ortaya çıktığı bölgenin korunması çağrısı yapıldı. Hayvanseverlerden Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan bölge sakini heykeltıraş Kemal Arıkan, alanın Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 2004 yılında koruma altına alındığını söyledi. Arıkan "Burası tam bir cennet. Onlarca kuş ve balık türü burada zengin besin öğeleri ile yavruluyor, yaşamını sürdürüyor. Doğal park olmasına rağmen avcılık tam gaz sürüyor. Yasal çerçevede avcılık yaparken koruma altındaki canlılarda yaralanıp ölebiliyor. Bu nedenle bu bölgede avcılığın tamamen yasaklanması için imza kampanyası başlattık. Milas Kaymakamlığına durumu iletip, bölgenin avlanma bölgesinden çıkarılmasını isteyeceğiz, başka çaremiz kalmadı. Ayrıca sulak alanın etrafı yerleşim merkezi oldu" dedi.