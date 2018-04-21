(Görüntülü Haber) Fizik dersini eğlenceli hale getiren proje

MANİSA'da özel bir okulun 9'uncu sınıf öğrencileri Elif Yoldaş ve Merve Durgu'nun, fizik öğretmenleri Büşra Papatya Deveci ile birlikte hayata geçirdikleri 'Bir Çocuk, Bir Oyuncak, Bir Mucit' adlı proje, hem öğrenim öncesi çocuklara, hem de fizik dersiyle yeni tanışan öğrencilere, bu dersi eğlenceli hale getirerek, sevdiriyor. Manisa'daki özel okulun 9'uncu sınıf öğrencileri Elif Yoldaş ve Merve Durgu, 'Bir Çocuk, Bir Oyuncak, Bir Mucit' isimli proje hazırladı. Çocuklara hem fiziği erken yaşta öğretmeyi, hem de fizik dersiyle tanışan öğrencilere bu dersi sevdirmeyi amaçlanan projede, kendilerine fizik öğretmeni Büşra Papatya Deveci destek verdi. Fizik dersini somut hale getirerek, öğrenciler için daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Deveci, "Öğrencilerimiz projeyi hayata geçirmek için çok araştırma yaparak, aileleriyle çok haşır neşir oldu. Oyuncakların dilinin evrensel olduğuna inanıyorum. Projeyle doğa felsefesi olan fiziği oyuncakla birleştirerek, günümüz çocuklarına ve gençlerine anlaşır hale getirmek istedik" diye konuştu. Proje sayesinde fiziğin artık sözel anlatımlı ders olmaktan çıktığına dikkat çeken Deveci, "Artık oyuncaklar halinde anlatımlarla somut hale getiriliyor. Mesela bir öğrenci salıncağa binerken, potansiyel enerji, kinetik enerji dönüşümünü akıllarına getirmeye başlayacaklar. Ayrıca projeyle çocuklar, bir taraftan oyuncağını kendisi yaparak, diğer taraftan fiziği öğrenmiş olacak" diye konuştu. Öğretmen Deveci, öğrencilerinin geliştirdikleri projeyi, haziran ayı içerisinde Almanya'nın Münih kentinde yapılacak Uluslararası Fizik, Yaşam ve Sağlık Bilimleri Konferansı'nda sunacaklarını anlattı. 'ARTIK SEVMEYE BAŞLADIK' Öğrencilerden Elif Yoldaş, "Projeyi üretebilmek için ailemdeki büyüklerimle konuştum ve birçok müze gezdim. Büyüklerimiz eskiden kendi oyuncaklarını, bebeklerini, sapanlarını, arabalarını kendilerini yapıyormuş. Merve Durgu arkadaşımız ile birlikte bu düşünceden hareketle hem öğrenci kardeşlerimize, hem de arkadaşlarımıza bir taraftan fiziği sevdirirken, bir taraftan da kendi oyuncaklarını yapmaları sağlamak için bu projeyi hayata geçirdik. Fizikle ilk defa 9'uncu sınıfta tanıştık. Bize de çok ağır geldi. Ama kendi geliştirdiğimiz projeyle artık ağır gelen fizik dersini sevmeye başladık" dedi. Proje sayesinde ilk defa sapanla tanıştığını dile getiren diğer öğrenci Merve Durgu ise, "Sapanı yaparken fizikteki esneklik enerjisinin nasıl olduğunu uygulamalı olarak öğrendim. Sapanı yaparken, başımızda bilgili bir kişi vardı. 'Bak bu esneklik enerjisi yapıyor. Şu kadar esneme sağlıyor. Potansiyel enerji sağlıyor' diye bize birtakım bilgiler verdi. Bu bilgilerle ileride kardeşlerimize veya küçük arkadaşlarımıza bu oyuncakları yaptırırken, bu şekilde şu enerji açığa çıkıyor, şöyle potansiyel enerji oluşuyor diye söylemlerde bulunacağız" diye konuştu.