Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,() - KADIKÖY'de 15 katlı inşaat halindeki binanın dış cephe kaplama çalışması nedeniyle kurulan demir iskele devrildi. Olayda sokakta bulunan 5 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sokaktan o sıra kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Olay saat 13.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Bilgili Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın dış cephe çalışması için kurulan demir iskele şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Demir bloklar sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek sokağı iki taraflı yaya ve araç trafiğine kapattı. Kazada 5 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
(Görüntülü Haber) Fırtına Kadıköy'de inşaat iskelesini devirdi, 5 araç altında kaldı
Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,() - KADIKÖY'de 15 katlı inşaat halindeki binanın dış cephe kaplama çalışması nedeniyle kurulan demir iskele devrildi. Olayda sokakta bulunan 5 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sokaktan o sıra kimsenin...
30 Aralık 2016 Cuma 16:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.