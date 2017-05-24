BAŞHEKİM PROF. DR. BERİLGEN, KURTARILAMADI Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () Makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, girdiği ameliyat sonrası tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Berilgen, evli ve 4 çocuk babasıydı. GÖK'ÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Öte yandan, Başhekim Prof. Dr. Berilgen'e silahlı saldırı düzenledikten sonra başına bir el ateş eden saldırgan Sercan Gök'ün ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Berilgen'e silahlı saldırı (6)
BAŞHEKİM PROF. DR. BERİLGEN, KURTARILAMADI Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () Makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, girdiği ameliyat sonrası tedavi...
24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:35
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