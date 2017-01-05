Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit 2 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...

(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı -2

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın havan mermisiyle düzenlediği saldırıda şehit olan astsubay kıdemli çavuşlar 24 yaşındaki Hamza Şimşek ve 28 yaşındaki Hüsnü Bilgiç'in cenazeleri, Gaziantep'te...

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın havan mermisiyle düzenlediği saldırıda şehit olan astsubay kıdemli çavuşlar 24 yaşındaki Hamza Şimşek ve 28 yaşındaki Hüsnü Bilgiç'in cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve 135 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, dün terör örgütü DEAŞ militanlarının Türk birliğinin bulunduğu bölgeye attığı havan mermisinin infilak etmesi sonucu, astsubay kıdemli çavuşlar Hamza Şimşek ve Hüsnü Bilgiç şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından cenaze araçlarıyla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara taşındı. Şehitlerden Hamza Şimşek Ankara'ya, Hüsnü Bilgiç ise Malatya'ya gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'tan bu yana sürdürülen harekat kapsamında şehit olan askerlerin sayısı 45'e yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55