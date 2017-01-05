SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın havan mermisiyle düzenlediği saldırıda, şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı şehidi Astsubay Şimşek, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (1)
SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın havan mermisiyle düzenlediği saldırıda, şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
05 Ocak 2017 Perşembe 13:54
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