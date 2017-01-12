Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda yaralanan askerler önce sınır hattına ulaştırıldı. Yaralı askerler, burada ambulanslara taşınarak Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hastanenin acil serisindeki tedavileri devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı'nda yaralanan 1 Türk ve 13 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı. Fırat Kalkanı...
12 Ocak 2017 Perşembe 14:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.