(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit acısı Yozgat’a düştü

SURİYE’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın şehadet haberi, Yozgat’ın Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin acı haberi, ailesine İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Durak’ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin Kayseri olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldığı belirtildi,