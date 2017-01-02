(Görüntülü Haber) 'Fırat Kalkanı' askerlerinin ihtiyaçları üst seviyede karşılanıyor

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin ihtiyaçları, en üst düzeyde karşılanıyor. Her türlü imkanın sağlandığı askerlerin standart menüsüne sucuk, sosis ve salamın yanı sıra enerji içecekleri de eklendi. Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Suriye'de 4 ayı aşkındır devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin ihtiyaçları modern şartlara göre sağlanıyor. Günlük 3 litre olan su istihkakını 9 litreye çıkarıldığı harekat kapsamında 1 milyon 269 bin 645 şişe 1,5 litrelik içme suyu dağıtıldı. Harekatta görevli personelin kumanyasına ek olarak sucuk, sosis, salam ve enerji içeceğinin de dahil edilirken, askerlere kahve ve çay gibi sıcak içeceklerin yanı sıra süt ve enerji içeceği de servis ediliyor. Ağır kış şartlarına karşı dayanıklı ve koruyucu kıyafetlerle görev yapan askerlerin çamaşır yıkama konteynerlerinde kıyafetlerini de yıkama imkanı elde ediyor. Barınma, banyo ve tuvalet konteynerinin de kurulduğu harekatta görevli askerler, ahtapot ve mazotlu ısıtıcılar, gaz sobaları ve vücut ısıtıcılarıyla ısınıyor.