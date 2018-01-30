(Görüntülü Haber) Finike'den Mehmetçiğe 20 ton portakal

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike ilçesinden, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için 20 ton Finike portakalı gönderildi. Portakal yüklü kamyon, dualarla yola çıktı. Finike'den Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için hazırlanan Finike portakallarının gönderilmesi dolayısıyla tören yapıldı. Finike Belediyesi tarafından hazırlatılan yaklaşık 20 ton portakalın yüklendiği kamyonun önüne Türk bayrağıyla 'Finike Belediyesi istikamet kızıl elma' ve 'Bu araç Afrin'de kahramanca çarpışan Mehmetçiklerimize Finike Belediyesi tarafından gönderilen Finike portakalı taşımaktadır' yazılı pankartlar asıldı. Programa Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Serkan Adalı, Emniyet Müdürü Yaşar Hoşgün, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, meclis üyeler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaş katıldı. 'ORDUMUZUN MANEVİ OLARAK YANINDAYIZ' Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Kahraman ordumuz daha düne kadar kendi topraklarımızda ne yapıyorsa şimdi de sınır dışında ülkemizin başına bela olmaya çalışan terör belasının kökünü kurutmak adına Afrin'de çarpışıyor. Biz bu belanın kökünün kuruyacağına eminiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere bunun garantisini verdi. Ordumuzun manevi olarak yanındayız ancak fiiliyatta da bir şeyler yapmak istedik ve bu soğuk kış gününde bizim huzur ve güvenliğimiz için kahramanca çarpışan Mehmetçiklerimize C vitamini olsun diye dünyanın en kaliteli portakalı olan Finike portakalı gönderiyoruz. Afrin'e gönderdiğim ekibe 'Kendi canınızı tehlikeye atmadan ve komutanlarımızın izin vereceği en ileri noktaya kadar gidin' şeklinde talimat verdim" dedi. 'ASKERLİK DİLEKÇESİ VERECEĞİZ' Başkan Sarıoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Serkan Adalı'ya hitaben de "Hafta başında, başta belediye başkanı olarak şahsım ve Finikeli gençler sizlere ihtiyaç duyulması halinde Afrin'e gitmek üzere hazır olduğumuzu bildiren dilekçelerimizi vereceğiz" diye konuştu. ÖĞRENCİLER MEKTUP YAZDI Programda tatil için Finike'ye gelen İzmir Karabağlar Hatice Hanım İlkokulu öğrencileri Nehir Arslan, Irmak Arslan ve Elif Akyüz'ün Afrin'de bulunan Mehmetçiklere yazdığı mektup portakalların içine konuldu. Program sırasında okunan mektuplar, programa katılanları duygulandırdı. Daha sonra portakal yüklü kamyon dualar eşliğinde Afrin'e yolcu edildi.