(Görüntülü Haber) Fındık üreticisine külleme hastalığıyla mücadele eğitimi veriliyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - GİRESUN Ticaret Borsası ile Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, fındıkta yaşanan külleme hastalığıyla ilgili mücadele yöntemini uygulamalı olarak göstermek için köylerde üreticilere yönelik çalışma başlattı. Merkez Boztekke Köyü’nde üreticilerle buluşan ekipler, ilaçlamanın nasıl yapılacağını ve ne gibi tedbirler alınması gerektiğini anlattı. Bahçede eğitim çalışmasına katılan Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu, üç yıldır külleme hastalığının fındıkta rekolte düşüklüğü ve ihracat gelirinin azalmasına neden olduğuna dikkat çekti. İl ve ilçelerde oluşturdukları örnek bahçelerde hastalıkla mücadele çalışması başlattıklarını kaydeden Yanıkoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile hastalığa karşı ortak çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: “Fındıkta öncelikle üretimdeki sorunun çözülmesi gerekir. Hastalığa ve olası doğal afetlere karşı mücadele etmek zorundayız. Küresel iklim değişti, değişik şartlar oluştu. Dünyada üretiminin yüzde 75’ine sahip olduğumuz fındık artık tehlike altında. Dünyanın en büyük fındık ithalatçısı olan firma da Türki Cumhuriyetlerde artık planlı programlı dikim alanları oluşturuyor. Bu hastalık ve afetler de olursa fındığın geleceği tehlike altında. Artık herkes elini taşın altına koymak zorunda. Tüm kurumlarla birlikte fındıktaki sorunların çözülebileceğini düşünüyorum.” Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya ise, ilaçlamanın yapılışı ve mücadeledeki yeni metotları anlattıklarını belirterek, “Basit bir hastalık olmakla birlikte mücadele yapılmadığında gelecek yıllardaki üretimi de olumsuz etkileyebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Hastalık ilk kez 2014 yılında ortaya çıktı. Küllemeyle ilgili bu sene üreticilerin irade koyup üstesinden gelebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bize gelen dönüşümler hastalıkla mücadele yapılması konusunda üreticilerin hemfikir olduğunu gösteriyor. Fındık bölgemizin en önemli ürünü ve üretimin sürdürülebilmesi için mutlaka üreticilerin de külleme hastalığıyla mücadele etmesi gerekiyor” dedi. Eğitime katılan fındık üreticisi İbrahim Şenel de, “Geçen sene mücadele ettim ve faydasını gördüm. İlaç atılmayan yerde hastalık var, ilaç atılan yerler güzel. Fark ortaya çıktı. Herkesin ilaçlı mücadele yapması gerekiyor” diye konuştu.