(Görüntülü Haber) Filistinli Muhammed Et-Tavil engelliler için düzenlenen etkinliğe katıldı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra, dünyanın tepkisi üzerine serbest bırakılan Down Sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 32 engelliye tekerlekli sandalye dağıtımı törenine katıldı. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun girişimleriyle Türkiye'ye ailesi ile birlikte getirilen Muhammed et-Tavil'in yanı sıra etkinliğe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. "ASLINDA ENGEL DENEN BİRŞEY OLMADIĞINA BEN İNANIYORUM" Törende bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Aslında engel denen bir şeyin olduğuna ben inanmıyorum. Eğer bizler sorumlu olanlar engelleri kaldırmış olsa hiçbir kimse yaşantısında, hayatında engelle karşılaşmamış olsa herhalde engelli denmez. Engel esas o insanların yaşayışında hayatın kolaylaştırılmasında zorluklarla karşılaştığı engelleri kaldıramayanlardır" dedi. TEMURCİ KUDÜS'TEN BAHSETTİ Çağırıcı'dan sonra kürsüye çıkan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ise şöyle konuştu; "Kudüs demek İstanbul demektir. Kudüs demek Ankara demektir. Kudüs demek Mekke, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Tahran demektir. Bosna demektir. Çünkü Kudüs'te sayın cumhurbaşkanımızın özellikle Trump'ın kararından sonra o duruşu ve dünyayı ayağa kaldırışının ne demek olduğunu bu sofra çok iyi anlayacaktır. İşte Muhammet'i yakalayıp cezaevine koyanlar, kendi ifadesiyle onu dövüp, daha sonra salıverenler Filistin'e zulüm edenler orada. Orada akan her bir damla gözyaşı, her bir damla kan aslında ümmet coğrafyası için anlamı çok büyüktür" ifadelerini kullandı. "HER BİRİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ" 8 buçuk milyonun üzerinde engellisi olan bir ülkede yaşadığımızı belirten Temurci, "Eğer hayat bir imtihansa bu imtihanı yaşayan ve engeli olmadığını düşünen bizler, her birimiz bir engelli adayıyız" şeklinde konuştu. TEKERLEKLİ SANDALYELER VERİLDİ Down sendromlu Muhammed'in babası Hızır et-Tavil ve ağabeyine üzerinde 15 Temmuz logosu olan saat hediye edildi. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda aralık ayının başında düzenlenen EYAF EXPO Fuarı'nda Bağcılar Belediyesi'nin standına gelip isimlerini yazdıran engelli vatandaşlara hediye edilecek tekerlekli sandalyelerden 3'ü temsili olarak Temurci ve Çağırıcı tarafından takdim edildi