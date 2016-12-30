(Görüntülü Haber) Fil hastası kadının dramı yürek burkuyor

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde işsiz kızı 27 yaşındaki Müge Okatan ile birlikte yaşayan 50 yaşındaki Ayşe Değirmenci, 5 yıl önce yakalandığı 'fil hastalığı' olarak bilinen 'lenf ödem' hastalığı nedeniyle 139 kiloya çıkarak yürüme ve nefes almada güçlük çekmeye başladı. Ölen babasından kalan aylık 330 lira Bağ-Kur maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını söyleyen Ayşe Değirmenci, kızının özel güvenlik sertifikası aldığını ancak iş bulamadığını belirtti, kızı için iş istedi. Dalaman'da yaşayan eşi Mustafa Okatan'dan 2001'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan Ayşe Değirmenci, kızı Müge Okatan ile birlikte Fethiye'ye yerleşti. Restoran ve otellerde bulaşık yıkayarak geçimini sağlayan Değirmenci, 2011'de bacaklarındaki aşırı şişlikler nedeniyle hastaneye başvurdu. Değirmenci'ye genellikle tropikal bölgelerde görülen 'fil hastalığı' teşhisi kondu. Hızla 90 kilodan 200 kiloya çıkan Değirmenci'ye, 2014'te Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı yapıldı. Değirmenci ameliyatın ardından 139 kiloya kadar düştü. Ancak hastalığı nedeniyle bacaklarını saran şişlikler, yürümesine izin vermedi. Astım bronşit hastalığı nedeniyle nefes almada da güçlük çeken Ayşe Değirmenci, yatağa mahkum oldu. ÖLEN BABADAN AYLIK 330 LİRA Akarca Mahallesi'ndeki komşularına ait tek katlı derme- çatma evde kızıyla birlikte yaşayan Değirmenci, hastalıklarının yanında geçim sıkıntısı da çekiyor. Komşularının yardım olsun diye ev kirası almadığı Ayşe Değirmenci, 2005'te vefat eden babası Ramazan Değirmenci'den kendisine bağlanan aylık 330 lira Bağ-Kur maaşıyla geçinmeye çalışıyor. KIZIMA İŞ VERSİNLER Kızının özel güvenlik sertifikası aldığını ancak iş bulamadığını anlatan Değirmenci, geçim sıkıntısı çektiklerini söyledi. Hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olduğunu aktaran Değirmenci şunları anlattı: "Hastalığımın tedavisi ancak yurt dışında yapılabiliyormuş. Masaj tedavisi yapıldığını da duydum. Ancak hiçbirine gücümüz yok. Nefes almada güçlük çekiyorum. Sadece zaruri ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar yürüyebiliyorum. Hastaneye gitmem için taksi çağırıyoruz. Gidiş için parasını ödesek, dönüş için paramız kalmıyor. Devletimizden ve hayırseverlerden isteğim, kızıma bir iş versinler. O çalışırsa, hem kendine hem bana bakar." Değirmeci'ye destek olmak için ziyaretine gelen komşusu Saime Göl de, "Ayşe teyze ve kızı zor durumda. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar. Aylık 330 lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Fethiye Kaymakamlığı'na yardım başvurusu yaptık. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız olursa, çok seviniriz. Onlara daha iyi yaşam koşulları sağlamak için elimizden geleni yapacağız."