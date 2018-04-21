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(Görüntülü Haber) Fikri Işık'tan çocuklara: Sizlere huzur, barış dolu bir dünya bırakamıyoruz

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'nde çocuklara seslenerek, "Bizler maalesef sizlere huzur dolu, barış dolu, kardeşliğin egemen olduğu bir dünyayı...

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'nde çocuklara seslenerek, "Bizler maalesef sizlere huzur dolu, barış dolu, kardeşliğin egemen olduğu bir dünyayı bırakamıyoruz. Ama saflığın, güzelliğin sembolü olan siz çocuklar inanıyorum ki sizden sonraki çocuklara çok daha huzur dolu, çok daha güzelliklerle dolu, çok daha barış ve kardeşlik dolu dünyayı bırakacaksınız" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'ne Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, milli halterci Halil Mutlu ve yurt dışından gelen öğrenciler katıldı. Çocuklara seslenen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bu anlamlı bayramda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizler sizden önceki kuşaklar olarak maalesef sizlere huzur dolu, barış dolu, kardeşliğin egemen olduğu bir dünyayı bırakamıyoruz. Ama saflığın, güzelliğin sembolü olan siz çocuklar inanıyorum ki sizden sonraki çocuklara çok daha huzur dolu, çok daha güzelliklerle dolu, çok daha barış ve kardeşlik dolu dünyayı bırakacaksınız. Artık dünyamızın savaşlarla, katliamlarla, bir takım sıkıntılarla değil, güzellikle, kardeşlikle, barışla, herkesin huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği bir yer olması için inanıyorum ki sizler büyük gayret göstereceksiniz. 41 farklı ülkeden gelen güzel çiçeklerimizi burada buluşturduk. Bayramınız kutlu olsun. Çocuklar sizler her hal ve şartlar altında milli iradeye sahip çıkacaksınız. Çok daha güzel bir Türkiye'yi ve çok daha güzel bir dünyayı sizler inşa edeceksiniz" dedi. Festivalde Kazakistan, Malezya, Lübnan, Başkurdistan, Gürcistan, Rusya, Kırım, Sırbistan, Fas, Makedonya, Endonezya, KKTC, Kırgızistan, Arnavutluk, Türkmenistan, Ukrayna ve Romanya'dan gelen çocukların gösterileri büyük beğeni topladı.

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