(Görüntülü Haber) Fikri Işık: Kimyasal saldırı cezasız kalmamalı (2)

'İNSANLIK DOLU DİZGİN BİR BELİRSİZLİĞE GİDİYOR'



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir otelde düzenlenen Yeni Dünya Vakfı'nın 22'nci Vakıf Meclisi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Dünyanın yeni çağda bulunduğunu aktaran Bakan Işık, bu çağın her şeyi baştan sona değiştirdiğini kaydetti. Çağın hayat ve iletişim tarzını, sosyal ilişkileri değiştirdiğini belirten Işık, "Bu çağda özellikle öyle büyük tehlikelerle karşı karşıyayız ki; bu problemlerin farkına varırsak ve çözüm üretebilirsek var olacağız. Yoksa dünya büyük bir felakete gidiyor. İnsanlık doludizgin bir belirsizliğe doğru gidiyor" dedi.



FACEBOOK ÖRNEĞİ



Yaratıcı teknoloji denilen yıkıcı teknolojilerin hayatın içine öylesine girdiğini, bunlardan sıyrılmanın mümkün olmadığını belirten Fikri Işık, gelinen noktada bilgisayarların yetmediğini kaydetti. Teknolojinin büyük fırsatlarının yanı sıra büyük tehlikeleri olduğunu belirten Işık, yakın zamanda skandalla gündeme gelen Facebook'un adını vermeden sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kişisel verileri toplayan bir firmanın, o verileri birilerine siyasi amaçla kullanmak üzere sattığı ortaya çıktı. İnsanların ne kadar korumasız olduğu, böyle bir skandalla dünyanın gündemine geldi. Bir ülke, uzaydaki uyduyu lazerle vuran silah geliştirdiğini söyledi. GPS sistemi çalışmazsa ne uçaklar uçar, ne de askeri hiçbir işlem yapılamaz. GPS uydularla sağlanır. Dünyadan uyduları vuran bir silahın yapıldığını düşünün, bütün sistemler çalışmayacak. Bu çağ çok önemli fırsatları sunuyor ama çok büyük tehditlerle insanlığı karşı karşıya bırakıyor. Bu çağ öyle bir çağ ki; ya insanlık toptan yok olacak ve felakete gidecek, ya da insani değerler hakim olacak ve teknolojinin imkanlarını kullanarak insani fıtrata dayalı değerlere geri dönecek."



YAPAY ZEKA MI NÜKLEER SİLAH MI DAHA TEHLİKELİ?



Nükleer silah ve yapay zekadan hangisinin daha tehlikeli olduğunun tartışıldığını aktaran Işık, yapay zekanın nükleer silahlardan daha tehlikeli olduğu fikrinin yabana atılmaması gerektiğini söyledi. Fikri Işık, "Kendi değerlerimize bir nesli yetiştirmezsek o zaman dünyanın sonu felaket olur. Kendini yok etmeye programlamış bir insan topluluğunun evreni ve dünyayı nereye götüreceği belli" dedi.



'MUTLUYUZ DERSEK ÇAĞIN ESİRİ OLURUZ'



Değerler eğitiminin vazgeçilmez olması gerektiğini kaydeden Fikri Işık, Yeni Dünya Vakfı'nın bu değerlere sahip çıkmasını istedi. Fikri Işık, "Değerler eğitimine insani değerler hakim olmazsa, dünya bir yok oluşa gidecek. Değerler eğitimi ve dijital okur yazarlığı bizim önceliklerimiz arasına koyma zorunluluğu var. Ya çağın esiri olacağız ya çağa hükmedeceğiz. Çalışmazsak, kendi evrenimizde mutluyuz dersek, çağın esiri oluruz" diye konuştu.