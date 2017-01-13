Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden...
13 Ocak 2017 Cuma 09:36
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