Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim...
06 Ocak 2017 Cuma 09:08
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