Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - SAĞLIK çalışanlarına yönelik olarak Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen sağlık çalışanlarına yönelik olarak geçen 10 Şubat'ta Eskişehir, Bursa, Giresun ve Isparta illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 11 doktor, 1 diş hekimi ile hemşire, ebe, röntgen teknisiyeni ve sağlık memurlarının bulunduğu toplam 30 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi 30 sağlıkçı adliyede
Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - SAĞLIK çalışanlarına yönelik olarak Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...
15 Şubat 2017 Çarşamba 14:02
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