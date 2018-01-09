(Görüntülü Haber) FETÖ PDY DAVASINDA 2 Sİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ 6 MÜEBBET HAPİS CEZASI
09 Ocak 2018 Salı 16:12
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