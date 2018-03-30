(Görüntülü Haber) FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI: 6 TAHLİYE

* 6 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, 6 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasına hükmetti. Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ile Faruk Güllü'nün de bulunduğu 8 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.





Haber: Ümit TÜRK / İstanbul



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti ara kararını verdi.





İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda 4 gün görülen duruşmanın ardından tahliye taleplerini alan mahkeme heyeti, bugün ara kararını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saryı'nda açıkladı.





6 SANIK TAHLİYE EDİLDİ



Mahkeme heyeti verdiği ara kararında sanıklar; Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Levent Dursun Akın, Oğuz Kaan Gündüz, Salih Zeki Azak ve Selahattin Altuntaş'ın, bu aşamya kadar elde edilen deliller doğrultusunda sanıklar lehine vasıf değiştirme ihtimalinin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve adli kontrol tedbirinin bu aşamadan sonra yeterli olacağı gerekçesiyle tahliyelerine karar veridli. Heyet, tahliyeerine karar verilen sanıklar hakkında yurtdışı yasağı uygulayarak imza atma şartı getirdi.





6 SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ



Mahkeme heyeti, Sanıklar Mehmet Ali Göv, Serkan Ercan, Suat Barış, Semih Gayretli, MuhdiYeyrek, Ceyhun Platin ve İsmail Kınay hakkında ise diğer sanıkları etki altında tuttukları, bu nedenle delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, başkaları üzerinde baskı yapma girişiminde bulundukları yönünde kanaat oluşması gerekçeleriyle tutuklanmalarına dönük yakalama kararı çıkarıldı.





KAVURMACI VE GÜLLÜ'NÜN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Mahkeme, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven Şafak Koca, Çetin Tekdemir, Ahmet Tuzlu, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'in ise sanıkların banka kayıtları, dernek kayıtları, bu aşamaya kadar yapılan dijital incelemelerde ele geçen bulgular, TUSKON 5. Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanakların kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterdiği gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.





22 SANIK HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI VERİLDİ



Mahkeme savunması alınmayan 22 sanık hakkında ise zorla getirme kararı çıkardı. Mahkeme, bir kısım sanıklar hakkında "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açıldığı gerekçesiyle Başbakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Duruşmanın 18,19,20,21 ve 22 Haziran'da Silivri'de devam edilmesine karar verildi.