Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'emniyet abisi' olduğu belirtilen bir kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli'de yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgüt içerisinde 'emniyet abisi' olarak görev yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ'nun 'Emniyet abisi' adliyeye sevk edildi
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'emniyet abisi' olduğu belirtilen bir kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli'de yürütülen FETÖ/PDY'ye...
26 Ocak 2017 Perşembe 12:14
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