(Görüntülü Haber) FETÖ'nün 'Çanakkale dershaneler sorumlusu' İzmir'de yakalandı
ÇANAKKALE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, firari olan örgütün 'Çanakkale dershaneler sorumlusu' M.B.S., İzmir'de yakalandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın,...
07 Mart 2018 Çarşamba 12:43
ÇANAKKALE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, firari olan örgütün 'Çanakkale dershaneler sorumlusu' M.B.S., İzmir'de yakalandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, firari olan Çanakkale Özel Dershaneler sorumlusu M.B.S.'nin İzmir'de olduğu tespit edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.B.S., İzmir'de saklandığı bir evde yakalandı. Gözaltına alınan M.B.S. Çanakkale'ye getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B.S. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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