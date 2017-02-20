Serpil KIRKESER - Mustafa ÖZDABAK/İSTANBUL, () FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevkedildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ gözaltıları: Eski hakim ve 2 savcı adliyeye sevkedildi (1)
Serpil KIRKESER - Mustafa ÖZDABAK/İSTANBUL, () FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne...
20 Şubat 2017 Pazartesi 10:31
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